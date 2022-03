Inselgrün kostet Straka Topplatzierung in Florida – Cut bleibt möglich

via

Sky Sport Austria

Golfprofi Sepp Straka ist beim The Players Championship in Ponte Vedra Beach auf Top-Ten-Kurs unterwegs gewesen, doch dann kam das Inselgrün auf Loch 17: Der Austro-Amerikaner landete zweimal im Wasser, benötigte an diesem Par 3 sieben Schläge (zwei Strafschläge).

Die Schwäche am vorletzten Loch hatte einen Rückfall auf eine Position um 40 zur Folge – zahlreiche Spieler konnten ihre zweite Runde wegen einsetzender Dunkelheit am Samstag noch nicht beenden.

Straka schloss seine Runde nach einem ausgezeichneten Start mit 74 Schlägen (zwei über Par) ab und rangiert mit gesamt einem Schlag unter Par knapp über der prognostizieren Cut-Linie. Für den Honda-Classic-Sieger dürften sich weitere Auftritte im elitären Teilnehmerfeld des mit 20 Mio. Dollar dotierten Turniers also ausgehen.

