Instagram LIVE-Workouts mit Stefan Maierhofer, Marko Stankovic und Julia Dujmovits

Trainieren mit den Profis, so lautet die Devise auf dem Instagram-Kanal von Sky Sport Austria. Jeden Tag bieten hier die Fußballprofis Stefan Maierhofer und Marko Stankovic sowie Olympiasiegerin Julia Dujmovits LIVE Workouts bzw. Yoga-Sessions an. Täglich um 10 Uhr leiten die beiden Fußballprofis jeweils im Wechsel eine Workout-Einheiten die sie im Laufe ihrer Karriere immer wieder begleitet hat. Komplettiert wird dieser Service von drei Yoga-Einheiten unter der Leitung von Diplom-Trainerin Julia Dujmovits. Dass besondere, alle Sport-Fans haben die Möglichkeit an diesen Kursen teilzunehmen. Wer nicht LIVE dabei sein kann, hat die Möglichkeit die verpasste Einheit RE-Live nachzuholen, das jeweilige Programm ist für 24-Stunden in der Story verfügbar.

“In der aktuellen Situation ist es wichtig, dass wir uns fit halten. Mit dem Service bei Sky wollen Stanko und ich Menschen animieren mitzumachen und mit uns gemeinsam zu trainieren“, so Maierhofer. Während Maierhofer neben hartem Training auch großen Wert auf professionelles Stretching legt, kommt die Community bei den Hammer-Workouts von Stankovic an ihre Grenzen. “Die Resonanz ist unglaublich, nach meinem letzten Workout, kann ich wohl nicht mehr zurück. Die Leute wollen an ihre Grenzen gehen und das ist gut so”, erzählt Stankovic. “Ich möchte der Sky Community das Thema Yoga näher bringen und mit den Vorurteilen aufräumen. Es geht hierbei um so viel mehr, wie zum Beispiel bewusstes Atmen. Ich freue mich auf die Herausforderung”, meint Dujmovits.