Inter daheim nur mit Remis gegen Atalanta

Inter Mailand hat im Meisterschaftskampf der italienischen Fußball-Serie-A den nächsten Dämpfer kassiert. Der Tabellenführer musste sich am Samstag gegen Atalanta Bergamo daheim mit einem 1:1 zufrieden geben. Es war nach der Derby-Niederlage gegen AC Milan der nächste Punktverlust. Pio Esposito hatte Inter in Führung gebracht (26.), Nikola Krstovic rettete den Gästen im lombardischen Duell einen Zähler (82.).

Inter hat acht Zähler Vorsprung auf Milan, das ein Spiel weniger ausgetragen hat. Atalanta bleibt Siebenter.

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