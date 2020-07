Inter erobert Platz zwei zurück – Arbeitssieg für Napoli

Der SSC Neapel hat am Samstagabend einen 2:0-Sieg gegen Sassuolo Calcio gefeiert. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso rückt durch das Erfolgserlebnis in der Tabelle wieder näher an den AC Milan und den AS Rom heran. Die Tore für die Neapolitaner erzielten Elseid Hysaj (8.) und Allan (90.).

Die drei Spitzenklubs aus Mailand, Rom und Neapel kämpfen zwei Spieltage vor Schluss um Tabellenrang fünf und die damit verbundene Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League. Auch wenn die drei Topteams in der kommenden Spielzeit definitiv europäisch spielen, ist der fünfte bzw. sechste Rang deutlich lukrativer als der siebte Tabellenplatz. Aufgrund der kurzen Sommerpause ist jedes ersparte Pflichtspiel wertvoll, der derzeit Siebente SSC Neapel müsste sich im Spätsommer durch belastende Qualifikationsrunden mühen.

Inter wahrt Meisterchance

Inter Mailand hat in der italienischen Serie A eine Restchance auf die Meisterschaft gewahrt. Beim abstiegsbedrohten CFC Genua gewann das Team von Trainer Antonio Conte am 36. Spieltag mit 3:0 (1:0) und bleibt damit an Serienmeister Juventus Turin dran.

Romelu Lukaku erzielte in der 34. Minute die Führung, kurz vor Ende der Partie sorgten Alexis Sanchez (82.) und Lukaku (90.+3) für die Entscheidung. Inters Chancen auf den Scudetto sind trotz der drei Punkte aber eher gering. Juve könnte mit einem Sieg gegen Sampdoria Genua am Sonntag die neunte Meisterschaft in Serie perfekt machen.

Die Samstags-Ergebnisse im Überblick:

Brescia – Parma 1:2

CFC Genua – Inter Mailand 0:3

Napoli – Sassuolo 2:0

(Red./SID)

Beitragsbild: Getty