Inter fertigt Salernitana ab und springt an Tabellenspitze

Inter Mailand hat sich den Frust nach fünf sieglosen Pflichtspielen von der Seele geschossen. Italiens Fußball-Meister fertigte Schlusslicht Salernitana am Freitagabend im Heimspiel der 28. Serie-A-Runde mit 5:0 ab und übernahm damit zumindest bis Sonntag die Tabellenführung von SSC Napoli.

Der bisherige Leader bekommt es im Schlager der Runde mit dem punktgleichen Verfolger AC Milan zu tun, für beide Teams steht also im Titelkampf da viel auf dem Spiel.

Im Inter-Dress war Lautaro Martinez mit einem Triplepack (22., 40., 56.) herausragend, zudem traf sein Sturmpartner Edin Dzeko doppelt (64., 69.). Am Ende wäre auch noch ein höherer Inter-Erfolg möglich gewesen. Für die Mailänder war es der erste Sieg in einem Pflichtspiel seit dem 2:0 gegen die AS Roma im Coppa-Italia-Viertelfinale am 8. Februar.

(APA)/Bild: Imago