Inter fordert makelloses Arsenal

Mit einer makellosen Bilanz reist der FC Arsenal zum großen Schlager in der UEFA Champions League nach Mailand. Die Londoner sind in der Fußball-Königsklasse nach sechs Runden als einzige Mannschaft noch ohne Verlustpunkt, am Dienstag (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – mit Sky X das Spiel live streamen) wartet auf den Spitzenreiter der englischen Premier League das Duell mit Serie-A-Tabellenführer Inter. Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Manchester City und Real Madrid wollen den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale setzen.

Das Duell der zwei nationalen Top-Clubs im San Siro hat eine interessante Vorgeschichte. Inter und Arsenal trafen schon vergangene Saison aufeinander, damals siegten die Italiener 1:0. Seither hat Arsenal alle zehn Spiele in der Gruppenphase gewonnen. Inter will nun diese Serie beenden und benötigt einen Sieg, um den Platz in den Top acht der Tabelle, der den direkten Aufstieg ins Achtelfinale bringt, zu behaupten. Aufgrund der jüngsten Niederlagen gegen Atletico Madrid und Liverpool ist Inter auf Rang sechs zurückgefallen.

Alaba erst einmal im CL-Einsatz

In Madrid gibt der neue Trainer Alvaro Arbeloa sein Champions-League-Debüt für Real. Sein Einstieg als Nachfolger von Xabi Alonso verlief mit der Blamage im spanischen Cup (2:3 gegen Zweitligist Albacete) und einem glanzlosen 2:0 in LaLiga gegen den Vorletzten Levante wenig berauschend. ÖFB-Teamkapitän David Alaba hofft gegen AS Monaco auf seinen zweiten CL-Einsatz in dieser Saison. Bisher war der 33-Jährige lediglich Ende September berücksichtigt worden, nach seiner Verletzung im Herbst hat er im neuen Jahr erst drei Kurzeinsätze in Liga, Cup und Supercup bekommen. Für Stürmerstar Kylian Mbappé gibt es ein Wiedersehen mit dem Club, bei dem seine Profikarriere begonnen hat.

PSG trifft in Lissabon auf Sporting, das noch im Rennen um die Top acht ist. Manchester City gastiert bei Bodö/Glimt. Die Norweger haben sich im Play-off deutlich gegen Sturm Graz durchgesetzt, im Konzert der Großen sind sie aber noch sieglos.

Sabitzer fällt angeschlagen aus

Spannung verspricht das Duell der Tabellennachbarn Borussia Dortmund (10.) und Tottenham Hotspur (11.) in London. Nur der Sieger darf sich realistische Hoffnungen auf ein Direkt-Ticket für das Achtelfinale machen. Tottenham ist zwar seit 23 Heimspielen im Europacup ungeschlagen und hat davon 19 gewonnen, ist aber im FA-Cup ausgeschieden, in der Premier League seit fünf Spielen sieglos und hinkt den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Trainer Thomas Frank muss Medienberichten zufolge um seinen Job beim Europa-League-Sieger bangen.

Zu einem Österreicher-Duell wird es nicht kommen. Dortmunds Marcel Sabitzer musste am Wochenende wegen einer Wadenverletzung pausieren und wird auch die Reise nach London nicht mitmachen. Tottenham-Verteidiger Kevin Danso ist aktuell nur zweite Wahl.

(APA)

Beitragsbild: Imago