Inter gegen AC Milan und ManCity gegen Real: Die Halbfinal-Rückspiele der Champions League live bei Sky

Wer bucht die Tickets für das UEFA Champions League Finale in Istanbul? Sky Seher:innen dürfen sich in den Halbfinal-Entscheidungen auf spannungsgeladene Partien live auf Sky Sport Austria freuen.

Gelingt Inter der Finaleinzug? Das Derby della Madonnina am Dienstag mit den Sky Experten Peter Stöger & Andreas Herzog

Das San Siro erwies sich im Hinspiel als würdiger Schauplatz für das erste Königsklassen-Halbfinale mit Mailänder Beteiligung seit 2010. Nach einem Traumstart brachte Inter die 2:0 Führung schlussendlich über die Zeit und steht somit mit einem Bein im Finale der UEFA Champions League Saison 2022/23. Gelingt es den Nerazzurri den Vorsprung über die Zeit zu bringen oder können die Rossoneri im Rückspiel zurückschlagen?



Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und führt gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger & Andreas Herzog durch den Abend. Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Spektakel garantiert bei Manchester City gegen Real Madrid mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko am Mittwoch live auf Sky Sport Austria

Nach dem 1:1 Unentschieden in Madrid verspricht das Rückspiel zwischen den Sky Blues und dem weißen Ballett Spannung pur. Die Defensive der Madrilenen rund um ÖFB-Kapitän David Alaba ließ City-Stürmer Erling Haaland keinen Platz zur Entfaltung, so musste Kapitän Kevin De Bruyne mit einem Distanztor das Guardiola-Team wieder zurück ins Spiel holen. Zieht das Team von Carlo Ancelotti zum siebten Mal binnen zehn Jahren in das Finale ein oder lebt der Traum vom ersten Titel für Manchester CIty weiter?



Am Mittwoch begrüßt Martin Konrad ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko die Zuschauer:innen live auf Sky Sport Austria 1. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Bild: Imago