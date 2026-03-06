Inter gegen Milan: Derby könnte Titelrennen vorentscheiden

Im Mailänder Stadtderby kann Inter am Sonntag (20.45 Uhr) einen Riesenschritt Richtung 21. Scudetto machen. Der Tabellenführer der italienischen Meisterschaft trifft auf Verfolger AC Milan und würde bei einem Sieg mit 13 Punkten Vorsprung in die ausstehenden zehn Runden der Serie A gehen. Für Inter spricht die aktuelle Erfolgsserie, für Milan die starke Derby-Bilanz.

Zu Jahreswechsel lieferte sich ein nur durch vier Punkte getrenntes Quintett (Inter, Milan, Meister Napoli, Roma, Juventus) einen Kampf an der Tabellenspitze, mittlerweile spielt Inter fast in einer eigenen Liga. Seit einer 0:1-Niederlage gegen Milan am 23. November haben die „Nerazzurri“ in 15 Spielen 14 Siege und ein Remis geholt und sind der Konkurrenz enteilt. Der bis dato letzte Derby-Sieg liegt aber schon fast zwei Jahre zurück, seit April 2024 hat Milan vier Kräftemessen mit dem Lokalrivalen gewonnen und zweimal remisiert.

Derby „eine eigene Geschichte“

Am Sonntag steht die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri unter Siegzwang, will sie zurück ins Titelrennen. „In Derbys gibt es keinen Favoriten“, meinte Milan-Verteidiger Strahinja Pavlovic in der „Gazzetta dello Sport“. „Wir haben es in der vergangenen Saison gesehen. Wir sind in der Liga gestrauchelt und sind nur Achter geworden, haben aber oft die Derbys gewonnen. Ein Derby ist eine eigene Geschichte“, sagte der ehemalige Salzburg-Legionär und betonte: „Noch ist nichts vorbei. Es sind noch elf Spiele.“

Mit einer Niederlage und zwei Remis in den jüngsten sechs Serie-A-Partien hat Milan ein großes Loch aufgerissen, als nominelles Heimteam will man im Meazza-Stadion nun die wohl letzte realistische Chance auf den ersten Meistertitel seit 2022 wahren. Bei Inter wird der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez, mit 14 Treffern in dieser Saison klar bester Torschütze der Liga, verletzt fehlen.

(APA) / Bild: Imago