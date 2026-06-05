Inter holt Mittelfeld-Juwel zurück
Wie Inter Mailand am Freitag verkündet hat, kehrt Aleksandar Stankovic vom FC Brügge zurück.
Die Nerazurri machen damit von ihrer Rückkaufoption Gebrauch. Dem Vernehmen nach überweist Inter 23 Millionen Euro nach Belgien. In Mailand unterschreibt der 20-jährige Mittelfeldspieler einen Vertag bis 2031.
Stankovic hatte einst die Jugendabteilung des italienischen Top-Klubs durchlaufen und wechselte im vergangenen Sommer für 9,5 Millionen Euro nach Brügge. Nun holt Inter das Juwel für 13,5 Millionen Euro mehr wieder zurück. In der vergangenen Saison kam der achtfache serbische Nationalspieler in 55 Pflichtspielen für Brügge auf neun Tore und fünf Vorlagen.
(Red.)
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