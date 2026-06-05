Inter holt Mittelfeld-Juwel zurück

Stankovic hatte einst die Jugendabteilung des italienischen Top-Klubs durchlaufen und wechselte im vergangenen Sommer für 9,5 Millionen Euro nach Brügge. Nun holt Inter das Juwel für 13,5 Millionen Euro mehr wieder zurück. In der vergangenen Saison kam der achtfache serbische Nationalspieler in 55 Pflichtspielen für Brügge auf neun Tore und fünf Vorlagen.

(Red.)

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