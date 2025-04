Inter Mailand kämpft mit den Strapazen einer langen Saison

Bei Inter Mailand drohen im Finish einer langen Fußballsaison die Kräfte zu schwinden. Trainer Simone Inzaghi begründete die jüngsten beiden Niederlagen gegen Bologna in der Serie A und gegen AC Milan im Cup auch mit den Strapazen der vergangenen Wochen und Monate. „Ich bin besorgt, wir müssen das analysieren. Gegen Milan ist uns in der zweiten Hälfte die Energie ausgegangen“, sagte Inzaghi vor dem Liga-Match am Sonntag gegen AS Roma.

Der frühere Stürmer ortet bei seiner Truppe „eine physische und mentale Müdigkeit“. Dennoch wollte er den Hinweis auf die zahlreichen englischen Wochen nicht als Ausrede verstanden wissen. „Wir hatten einen dichteren Spielplan als andere Vereine, aber das ist keine Entschuldigung.“

Entscheidungsspiel um „Scudetto“?

Durch das Cup-Out gegen Milan ist Inters Triple-Chance dahin, zuletzt strauchelte der Champions-League-Semifinalist auch in der Meisterschaft. Daher konnte Napoli in der Meisterschaft nach Punkten zum Club von Marko Arnautovic aufschließen. Sollte auch nach den letzten fünf Runden Punktegleichheit an der Tabellenspitze bestehen, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den „Scudetto“.

Mit AS Roma wartet ein Gegner, der seit 17 Serie-A-Partien ungeschlagen und mittlerweile Tabellensiebenter ist. Napoli trifft ebenfalls am Sonntag auf den Zehnten Torino, den Arbeitgeber des momentan verletzten Valentino Lazaro.

