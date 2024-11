Inter mit „Joker“ Arnautovic nur Remis gegen Napoli

Inter Mailand hat den Sprung an die Tabellenspitze der italienischen Fußball-Meisterschaft verpasst. Der Titelverteidiger kam am Sonntag mit dem erst in der 89. Minute eingewechselten ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic im Schlager gegen SSC Napoli über ein 1:1-Remis nicht hinaus. Napoli liegt somit im extrem spannenden Kampf an der Tabellenspitze nach zwölf Runden einen Zähler vor Atalanta Bergamo, Fiorentina, Inter und Lazio Rom voran.

Scott McTominay brachte die Gäste aus Neapel nach einem Eckball in der 23. Minute in Führung. Doch Inter glich die Partie noch vor der Pause durch ein sehenswertes Weitschusstor von Hakan Calhanoglu aus rund 25 Metern aus. Der hätte in der 74. Minute für die Entscheidung sorgen müssen, setzten einen Elfmeter aber an die Stange.

Atalanta besiegte Udinese 2:1. Fiorentina setzte sich gegen Hellas Verona, wo Flavius Daniliuc ab der 83. Minute mitwirkte, mit 3:1 durch. Lazio gab sich beim 1:0 in Monza keine Blöße.

