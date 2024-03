Inter muss sich mit Unentschieden gegen Napoli begnügen

Inter Mailand hat sich auf dem Weg zum Meistertitel in der Serie A mit einem Remis gegen Napoli begnügen müssen. Die ohne den verletzten Marko Arnautovic spielenden Nerazzurri lagen am Sonntag gegen den wohl bald entthronten Meister nach einem Tor von Matteo Darmian (43.) mit 1:0 voran, der ehemalige Inter-Profi Juan Jesus (82.) köpfelte nach einem Eckball aber den Ausgleich für die Süditaliener. Inters Vorsprung auf den Zweiten Milan beträgt aber immer noch satte 14 Punkte.

Die Mailänder siegten ihrerseits 3:1 bei Hellas Verona und bauten den Vorsprung auf den Dritten Juventus auf drei Zähler aus. Die Turiner kamen gegen den FC Genoa nicht über ein 0:0 hinaus. Napoli ist derzeit auf Platz sieben zu finden.

Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und Fiorentina wurde kurzfristig abgesagt. Laut italienischen Medienberichten ging der Absage eine Erkrankung bei Fiorentinas Generaldirektor Joe Barone voraus. Barone soll laut Angaben der „Gazzetta dello Sport“ aufgrund von Herzproblemen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Mailand transportiert worden sein. Fiorentina bat demnach um eine Spielverschiebung, was die italienische Liga eine knappe Stunde vor dem Anpfiff auch verlautbarte.

(APA)/Bild: Imago