Inter nach klarem Sieg in Lecce weiter klar vor Juventus

Inter Mailand hat seinen klaren Vorsprung an der Tabellenspitze der italienischen Serie A gewahrt. Die Mailänder gewannen am Sonntag in Lecce mit 4:0 (1:0) und liegen weiter neun Punkte vor Juventus Turin, das zu Hause Frosinone mit 3:2 (2:2) besiegte.

Der Wiener Marko Arnautovic wurde bei Inter in der 65. Minute eingetauscht.

Martinez ebnet Inter Weg zum Sieg

Für die Tore sorgten der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (15., 57.), der mit 22 Treffern die Torschützenliste der Serie A anführt, Davide Frattesi (54.) und Stefan de Vrij (67.).

Meister SSC Napoli musste sich in Cagliari mit einem 1:1 (0:0) begnügen und steckt als Neunter weiter im Tabellenmittelfeld fest. Die Mannschaft von Trainer Francesco Calzona, der am Montag von Walter Mazzarri übernommen hatte, ging durch Victor Osimhen in Führung (65.), kassierte aber in der 96. Minute durch Zito Luvumbo noch den Ausgleich.

(APA) / Bild: Imago