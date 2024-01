Inter nach Sieg bei der Fiorentina Tabellenführer

Inter Mailand hat nach dem Ausrutscher von Juventus wieder die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Nach einem 1:0 bei der Fiorentina schoben sich die Mailänder am Sonntagabend an den am Vortag nur Remis spielenden Turinern vorbei.

Marko Arnautovic wurde bei Inter nach einer Stunde eingewechselt, das entscheidende Tor schoss Lautaro Martinez per Kopf in der 14. Minute. Nicolas Gonzalez scheiterte für Fiorentina mit einem schwach geschossenen Elfer an Yann Sommer (76.).

Inter zittert – und gewinnt

Inter zitterte bis zum Schluss, fuhr den 17. Sieg im 21. Ligaspiel aber ein. Bei einem Spiel weniger haben die Nerazzurri nun einen Punkt Vorsprung auf Juve. Milan hat als Dritter schon acht Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen.

Lazios vier Spiele währende Siegesserie endete mit einem 0:0 gegen Napoli. Beide Mannschafte boten ohne ihre Stürmerstars Ciro Immobile (gesperrt) bzw. Victor Osimhen (beim Afrika-Cup) offensiv äußerst wenig. Lazio ist in der Tabelle Sechster, der Meister aktuell nur Neunter.

