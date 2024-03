Inter ohne Arnautovic gegen Atletico – auch ÖFB-Einsatz unwahrscheinlich

Marko Arnautovic wird Inter Mailand im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League am Mittwoch gegen Atletico Madrid (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame mit dem Sky X-Traumpass) laut der „Gazzetta dello Sport“ fehlen. Auch dem ÖFB-Team wird der 34-Jährige höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen.

Der Teamstürmer erlitt am Samstag beim 1:0 in Bologna eine Muskelverletzung. Der genaue Grad der Blessur soll in einer Untersuchung am Montag ermittelt werden. Inter gewann das Hinspiel dank eines Arnautovic-Tores mit 1:0.

Arnautovic könnte laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel noch länger fehlen. „Bei Marko wissen wir es noch nicht hundertprozentig, aber wir gehen davon aus, dass er nicht dabei ist“, sagte Schöttel bei Talk & Tore einen Tag vor der Kaderbekanntgabe (Montag, 18 Uhr) für die Länderspiele gegen die Slowakei (23.03.) und die Türkei (26.03.).

VIDEO: Schöttel über die Verletzung von Arnautovic

(APA/red.) / Artikelbild: Imago