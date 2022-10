via

via Sky Sport Austria

Inter Mailand konnte sich am dritten Spieltag der Gruppe C zuhause gegen den FC Barcelona mit 1:0 durchsetzen. Ein Treffer von Hakan Calhanoglu in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit reichte den Mailändern zum Sieg. Inter konnte mit diesem Sieg den zweiten Tabellenplatz hinter Bayern festigen, Barcelona befindet sich aktuell auf dem dritten Platz.

Das Tor im VIDEO:

Der Treffer zum 1:0 durch Calhanoglu:

Bild: IMAGO