Inter startet mit Kantersieg gegen Torino & Lazaro

Italiens Fußball-Vizemeister Inter Mailand ist furios in die neue Serie-A-Saison gestartet.

Die „Nerazzurri“ feierten am Montag vor eigenem Publikum gegen Torino einen 5:0-Kantersieg, die Tore erzielten Alessandro Bastoni (18.), Marcus Thuram (36., 62.), Lautaro Martinez (52.) und Ange-Yoan Bonny (72.). Der als Rechtsverteidiger aufgebotene Österreicher Valentino Lazaro wurde bei den Verlierern in der 79. Minute ausgetauscht.

Erfolgreicher Einstand für Coach Chivu bei Inter

Inter setzte sich damit zum Abschluss des ersten Spieltags in der italienischen Serie A an die Tabellenspitze.

Der neue Trainer Cristian Chivu feierte bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte damit einen überaus gelungenen Einstand. Der Rumäne, der mit Inter als Spieler sowohl in der Königsklasse als auch dreimal in der Liga triumphiert hatte, war nach dem enttäuschenden Saisonende auf Simone Inzaghi gefolgt. Der Klub hatte erst knapp die Meisterschaft verpasst, kurz darauf setzte es die bittere Klatsche im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain (0:5).

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.