Inter und Juve im „Derby d’Italia“ im Kampf um Tabellenführung

Das „Derby d’Italia“ ist im Fußball immer etwas Besonderes, dieses Mal geht es zwischen Inter Mailand und Juventus Turin um die Tabellenführung in der Serie A. Die Mailänder starten am Sonntag (20.45 Uhr) mit einem Plus von einem Punkt auf den ersten Verfolger ins Heimspiel und haben auch noch eine Nachtragspartie in der Hinterhand. Mit einem Erfolg könnte der Arbeitgeber von ÖFB-Star Marko Arnautovic also zumindest eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen herbeiführen.

Das erste Saisonduell endete am 26. November nach Treffern der beiden Sturm-Asse Dusan Vlahovic und Lautaro Martinez mit einem 1:1. Sollte es wieder ein Remis geben, würden für beide Teams lange Serien weitergehen. Juve ist in der Meisterschaft 17 Spiele ungeschlagen, bei Inter sind es 15 Partien. Spannendes Detail ist, dass ausgerechnet der Liga-15. Sassuolo den Topteams die einzige Niederlage zugefügt hat und das innerhalb kürzester Zeit. Die „Alte Dame“ verlor am 23. September auswärts mit 2:4, Inter unterlag vier Tage später zu Hause mit 1:2.

Inter stieg erst vergangene Runde durch den 1:0-Erfolg gegen Fiorentina wieder zum Gejagten auf, da die Turiner nach sieben Pflichtspielsiegen mit einem 1:1 gegen Empoli patzten. Dabei hatten sie aber nach einem frühen Ausschluss von Arkadiusz Milik, der somit auch gegen Inter gesperrt fehlt, über weite Strecken in Unterzahl agieren müssen, das Selbstvertrauen sollte deshalb nicht angeknackst sein. Coach Massimiliano Allegri hatte danach von einem „sehr wichtigen“ Punkt gesprochen, wie auch Goalie Wojciech Szczesny, der betonte: „Letztes Jahr haben wir solche Spiele noch verloren.“

Inter feierte zuletzt fünf Pflichtspielsiege in Folge. Das auch dank eines überragenden Martinez, der bei seinen jüngsten fünf Meisterschaftseinsätzen immer traf und mit 19 Toren in 19 Spielen die unangefochtene Nummer eins der Serie-A-Schützenliste ist. Erster Verfolger des 26-jährigen Argentiniers ist Vlahovic mit zwölf Toren. Sechs davon gelangen dem Juve-Angreifer in den letzten vier Ligapartien.

Inters Arnautovic darf auf „Joker“-Einsatz hoffen

„Uns erwartet ein Spiel zweier Teams, die einen exzellenten Lauf haben“, sagte Inter-Coach Simone Inzaghi. Wie im Hinspiel müsse man sich auf harte Gegenwehr einstellen, könne allerdings auf die Unterstützung von den Rängen bauen. „Dieses Mal spielen wir vor unseren Fans, die sehr wichtig sind für uns“, meinte der Italiener. Hakan Calhanoglu steht ihm nach seiner Sperre wieder zur Verfügung. An vorderster Front gilt Marcus Thuram neben Martinez als gesetzt. Arnautovic darf auf einen Einsatz als „Joker“ hoffen. Gegen Fiorentina spielte der 34-Jährige eine halbe Stunde, bei 14 Liga-Einsätzen war er nur zweimal in der Startelf gefragt.

Kleine Titelhoffnungen darf sich auch noch der Dritte AC Milan machen, der acht Punkte hinter dem Lokalrivalen liegt und am Samstag bei Frosinone antritt.

