Inter und Napoli im direkten Duell auf Rehabilitation aus

Nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der UEFA Champions League unter der Woche treffen Inter Mailand und die SSC Napoli am Sonntag (20.45 Uhr) im Topspiel der 29. Runde der Serie A aufeinander. Während Inter einen weiteren großen Schritt in Richtung Titelgewinn setzen könnte, muss Napoli im Kampf um die Champions-League-Qualifikation punkten.

16 Punkte Vorsprung auf die AC Milan auf Platz zwei, die jüngste Liganiederlage im September und dennoch ist die Stimmung bei Inter Mailand, Club vom verletzten ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic, getrübt. „Das ist eine große Enttäuschung für uns. Wir haben viele Fehler gemacht, in diesen Spielen zahlst du den Preis dafür“, sagte Trainer Simone Inzaghi nach der bitteren Niederlage in der Champions League im Elfmeterschießen gegen Atletico Madrid (zum Spielbericht und den VIDEO-Highlights).

Nach zuletzt zehn Ligasiegen in Folge liegt der Fokus nun wieder auf der Meisterschaft. Bei dem großen Vorsprung und noch zehn ausstehenden Spielen scheint der Titelgewinn nur noch Formsache.

Inter vor Meisterschaft – Napoli zittert um Champions League

Während Inter die Meisterschaft schon in Sichtweite hat, steckt Titelverteidiger Napoli mitten im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Sieben Punkte Rückstand auf Bologna um ÖFB-Verteidiger Stefan Posch auf Platz vier gilt es dabei aufzuholen, um nächste Saison sicher in der Königsklasse dabei zu sein. Auf Platz fünf, der unter Umständen zur Teilnahme berechtigen könnte, fehlen vier Punkte. Doch auch den Neapolitanern steckt das Aus in der Champions League gegen den FC Barcelona noch in den Knochen.

„Es ist wirklich bitter, dass wir ausgeschieden sind“, sagte Kapitän Giovanni di Lorenzo. „Jetzt müssen wir in den nächsten zehn Spielen in der Serie A alles geben, um den vierten Platz zu erreichen, um nächste Saison in der Champions League zu spielen.“ Das bisher letzte Mal, dass sich ein amtierender italienischer Meister nicht für die Champions League qualifizieren konnte, war Juventus Turin nach dem Zwangsabstieg in der Saison 2005/06.

