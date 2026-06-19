Inter verlängert mit Meistertrainer Chivu

Nach dem Gewinn des Doubles hat Inter Mailand den Vertrag mit Trainer Cristian Chivu vorzeitig verlängert.

Wie der italienische Meister und Pokalsieger mitteilte, unterschrieb der 45 Jahre alte Rumäne einen neuen Kontrakt bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Medienberichten zufolge steigt Chivus Jahresgehalt im Zuge der Verlängerung auf rund fünf Millionen Euro und damit auf das Doppelte seiner bisherigen Bezüge.

Chivu hatte Inter erst im vergangenen Sommer übernommen. Der frühere rumänische Nationalspieler war als Nachfolger von Simone Inzaghi verpflichtet worden, nachdem ein Engagement von Cesc Fàbregas nicht zustande gekommen war. In seiner ersten Saison führte Chivu die Mailänder auf Anhieb zur Meisterschaft und zum Gewinn der Coppa Italia. Für Inter war Chivu bereits als Spieler erfolgreich: Zwischen 2007 und 2014 absolvierte er 169 Pflichtspiele für die Nerazzurri, gewann drei Meistertitel und 2010 die Champions League.

Sein Aufstieg als Trainer verlief rasant. Erst im Februar 2025 hatte Chivu beim FC Parma seine erste Station als Chefcoach übernommen. Er führte den Klub zum Klassenerhalt, ehe er wenige Monate später zu Inter wechselte.