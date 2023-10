Inter verteidigt Tabellenführung mit Sieg gegen Roma

Inter Mailand liegt auch nach der zehnten Runde an der Spitze der italienischen Fußball-Serie-A. Die „Nerazzurri“ gewannen am Sonntag daheim gegen AS Roma durch ein Tor von Marcus Thuram (81.) mit 1:0 und haben damit zwei Punkte Vorsprung auf Juventus Turin. AC Milan würde mit einem Auswärtssieg im Abendspiel (20.45 Uhr) gegen Meister Napoli bis auf einen Punkt an den Stadtrivalen herankommen.

Zuvor hatte Cagliari in dramatischer Manier seinen ersten Liga-Saisonsieg gefeiert. Nach sechs Niederlagen und drei Remis in den ersten neun Runden lag das von Claudio Ranieri betreute bisherige Schlusslicht in der 71. Minute daheim gegen Frosinone 0:3 zurück, ehe noch eine 4:3-Sieg gelang. Die letzten beiden Treffer erzielte der 34-jährige Leonardo Pavoletti in der vierten und sechsten Minuten der Nachspielzeit. Die „Rote Laterne“ wurde damit an Salernitana abgegeben.

(APA)

Artikelbild: Imago