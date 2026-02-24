Mit Inter vs. Bodø/Glimt: Die CL-Playoff-Rückspiele heute live auf Sky

Inter Mailand gegen Bodø/Glimt heute live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – mit Sky X die Champions League live streamen!

Zudem Atletico Madrid – FC Brügge, Bayer Leverkusen – Olympiakos Piräus und Newcastle United – FK Qarabag live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten in der UEFA Champions League : Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft am Dienstag

: Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft am Dienstag Mit Sky X die Champions League live streamen!

Die Rückspiele der Play-offs zur K.o.-Phase der UEFA ChampionsLeague stehen an. Heute sowie am morgigen Mittwoch entscheidet sich, wer ins Achtelfinale einzieht und für wen die Reise zu Ende ist. Gelingt Inter Mailand heute die Aufholjagd gegen Bodø/Glimt und kann sich der BVB am Mittwoch erneut gegen Atalanta Bergamo durchsetzen? Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Play-off Rückspiele live & exklusiv.

Die Sky Experten Andreas Herzog und Jan Age Fjörtoft am Dienstag bei den Rückspielen des Play-offs der K.o.-Phase im Einsatz

Nach der 1:3-Niederlage in Norwegen steht Inter Mailand am heutigen Dienstag gegen Bodø/Glimt mit dem Rücken zur Wand. Für die Nerazzurri wäre ein Ausscheiden in den Play-offs der K.o.-Phase nach dem letztjährigen Finaleinzug eine bittere Enttäuschung. Schafft es die Überraschungsmannschaft aus Norwegen erneut, Inter zu bezwingen, oder gelingt den Italienern doch noch der Sprung ins Achtelfinale und die Verlängerung der Königsklassen-Reise? Zu sehen ist das Duell live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am frühen Dienstagabend empfängt Atletico Madrid den FC Brügge. Die Rojiblancos mussten sich im Hinspiel in Belgien – wie zuvor in der Ligaphase schon der FC Barcelona– mit einem 3:3 zufriedengeben. Gelingt es ihnen, die Belgier zu besiegen und in die nächste Runde einzuziehen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

In den weiteren Spielen am Dienstag trifft ab 21:00 Uhr Bayer Leverkusen auf Olympiakos Piräus und Newcastle United auf den FK Qarabag – live & exklusiv bei Sky Sport Austria. Am Mittwoch zeigt Sky ab 21:00 Uhr Paris Saint-Germain gegen AS Monaco und Juventus Turin gegen Galatasaray Istanbul. Außerdem können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft. Am Mittwoch ist Sky Anchor Constanze Weiss im Einsatz. Sky Experte Didi Hamann analysiert die Mittwochs-Partien. Marko Stankovic fungiert an beiden Spieltagen als Analyse-Experte.

Die Rückrunde der Play-offs in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Atletico Madrid – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bayer Leverkusen – Olympiakos Piräus mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Inter Mailand – Bodø/Glimt live auf Sky Sport Austria 3

Newcastle United – FK Qarabag live auf Sky Sport Austria 4

Die Sky Original Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Juventus Turin – Galatasaray Istanbul mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago