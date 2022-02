Inter will im Champions-League-Duell mit Liverpool „angreifen“

Inter Mailand will im Duell mit dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp in der Fußball-Champions-League das Spiel bestimmen und den Ton angeben. „Gegen Liverpool will Inter der Protagonist sein“, sagte Stürmer Lautaro Martinez dem Streamingdienst Amazon Prime Video vor dem Achtelfinalhinspiel am Mittwoch (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – Streame mit dem Sky X Traumpass um 15 Euro/Monat): „Wir werden angreifen, das Tor gut verteidigen und dem Gegner weh tun.“

Liverpool-Coach Klopp sei allerdings „ein großartiger Trainer. Er wird dieses Spiel sicherlich gut vorbereiten“, betonte Martinez. Der englische Spitzenklub habe „eine Menge starker Spieler“ und sei mit „sehr schnellen Stürmern“ besetzt.

Jedoch sei auch Liverpool „schlagbar, aber sie können auch fünf Tore gegen dich schießen“, sagte der ehemalige Wolfsburger Stürmer Edin Dzeko der italienischen Zeitung Corriere Della Sera: „Aber wir werden es versuchen.“

Für den 35-Jährigen kommt es auch zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen und Liverpool-Star Mohamed Salah, mit dem Dzeko gemeinsam bei der AS Rom gespielt hatte. „Wir hatten eine großartige Zeit zusammen in Rom“, sagte Dzeko. Salah sei „ein toller Mensch, der alles verdient, was er erreicht hat“.

(SID)

Bild: Imago