Interesse aus Frankfurt? Ilzer bezieht Stellung

via

via Sky Sport Austria

Die Zukunft von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt ist weiter offen. Der 48-Jährige hat seinen bis 2024 datierten Vertrag bei der SGE noch nicht verlängert, somit könnte der Österreicher den Klub im Sommer wohl verlassen. Als möglicher Nachfolger wird Sturm-Trainer Christian Ilzer gehandelt, der bei den Frankfurtern wohl auf der Liste steht. Ilzer hat sich nun im Sky-Interview zum Interesse der Eintracht geäußert.



„Ich fühle mich extrem wohl bei Sturm Graz und wir sind super unterwegs in dieser Saison. Um mich von Sturm Graz wegzubringen, freiwillig, da muss schon etwas ganz Besonderes kommen. Es gab überhaupt keinen Kontakt. Es ist wirklich komplett aus der Luft gegriffen und interessiert mich im Moment gar nicht“, so Ilzer am Sky Mikro zu den Frankfurt-Gerüchten.