Interesse aus Spanien und USA: Rep zieht es wohl ins Ausland

Rajko Rep steht wohl vor einem Wechsel ins Ausland. Wie “Spox” berichtet, führe das Management von Rep Gespräche mit Klubs außerhalb von Österreich.

Mit 14 Scorerpunkten in 31 Bundesliga-Spielen hat Rajko Rep einen großen Beitrag zum größten Erfolg in der Hartberger Vereinsgeschichte beigetragen. Mit Ende der Saison ist der Vertrag des Offensivspielers allerdings ausgelaufen. Ein Verbleib in Hartberg ist nahezu ausgeschlossen.

Reps Zukunft liegt außerhalb Österreichs

“Jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam einen guten Vertrag aushandeln – Rajko ist jetzt 30 Jahre alt. Sein nächster Schritt wird wahrscheinlich außerhalb Österreichs sein”, wird Sascha Empacher, Reps Berater zitiert. In manchen Ländern öffnet das Transferfenster erst, wie etwa in den USA. “Wir sprechen mit Klubs in Spanien, der MLS und an Österreich angrenzenden Ländern. Es geht jetzt darum, ohne Eile das richtige Projekt für Rajko zu finden”, sagt Empacher.

Bild: GEPA