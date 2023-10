Interesse von zahlreichen Top-Klubs! Davies-Berater lässt aufhorchen

Die Verlängerung von Alphonso Davies beim FC Bayern lässt weiter auf sich warten. Eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht, sagt zumindest dessen Berater und spricht sogar vom Interesse diverser Topklubs.

Der Vertrag von Alphonso Davies läuft zwar erst im Sommer 2025 aus, bei einem Spieler seines Kalibers sollte man wohl aber nicht zu lange warten, um die Laufzeit des Arbeitspapiers auszuweiten. Das dachten sich auch die Bayern. Die nahmen schon vor längerer Zeit diesbezüglich Kontakt zu ihrem Linksverteidiger auf. Seit einer Weile herrsche jedoch Funkstille zwischen beiden Parteien. Das erklärte nun der Berater des 22-Jährigen.

„Wir waren in Gesprächen, aber alles wurde erst mal auf Eis gelegt, als es bei den Bayern ein wenig chaotisch wurde und sich viele Dinge im Klub geändert haben“, spielt Berater Nedal Huoseh auf das Aus von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und die Abberufung von Oliver Kahn als Bayern-CEO an. „Aktuell haben wir kein klares Bild davon, wie es jetzt weitergeht. Niemand hat uns bisher kontaktiert und gesagt, dass das eine oder das andere passieren wird. Also lassen wir die Dinge auf uns zukommen“, sagte er gegenüber 365scores.

Bisher habe keiner der aktuellen Verantwortlichen mit ihm über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen, so Huoseh. „Dazu muss man sagen, dass es für sie im Sommer das wichtigste Thema war, einen neuen Stürmer zu verpflichten. Sie brauchten einen Stürmer, und sie haben einen Stürmer geholt, dazu auch Spieler für andere Positionen. Darauf waren sie mehr fokussiert, denn die Verhandlungen mit Alphonso waren kein Notfall, er hat ja noch zwei Jahre Vertrag. (…) Vielleicht werden wir innerhalb der nächsten sechs Monate Verhandlungen mit Bayern haben, und wer weiß schon, was dann passieren wird?“

Berater bringt Real Madrid ins Spiel

Klingt, als hätte die Davies-Seite viel Verständnis für die auf Eis gelegten Verhandlungen. Doch der Berater des mehrmaligen CONCACAF-Spieler des Jahres lässt mit einer Aussage aufhorchen: „Es gibt Interesse von zahlreichen Klubs. Ich bin mir sicher, dass auch Real Madrid einer dieser Vereine sein könnte, die Davies verpflichten wollen. Es gibt aber auch einige Klubs aus der Premier League, sie alle wollen einen der besten Linksverteidiger der Welt haben. Wir werden sehen, was passiert.“

Vielleicht dürfen sich die Bayern doch nicht mehr allzu lange Zeit lassen. Für Sky Transferexperte Florian Plettenberg gehören die Verlängerungen mit einigen von Bayerns Topspielern zu den wichtigsten Hausaufgaben im kommenden Winter, wie er vergangenen Montag in Transfer Update – Die Show berichtete. Bestenfalls würden diese Angelegenheiten laut Plettenberg so schnell wie möglich geregelt.

Grundsätzlich sei Davies fokussiert auf die Münchner. Laut Huoseh sei es Davies‘ Ziel „noch einmal die Champions League mit Bayern zu gewinnen“. Seine Zukunft bleibt jedoch offen: „Ob er für eine Vertragsverlängerung offen ist oder nicht, hängt davon ab, was Bayern machen wird.“

(skysport.de) / Bild: Imago