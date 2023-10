„Verstappen, auf einem anderen Planeten“ – Internationale Pressestimmen zum GP von Katar

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat auch das erste Rennen als Triple-Weltmeister der Formel 1 in souveräner Manier gewonnen. Der Niederländer feierte am Sonntag beim Großen Preis von Katar nördlich von Doha seinen 14. Saisonsieg, tags zuvor hatte der 26-Jährige mit einem zweiten Platz im Sprint vorzeitig den dritten WM-Titel in Serie fixiert. Das Podium komplettierte das erneut schnelle McLaren-Duo Oscar Piastri, der im Sprint triumphiert hatte, und Lando Norris.

Internationale Pressestimmen zum Formel-1-Grand-Prix von Katar:

Großbritannien:

The Guardian: „Wann immer Verstappen auf die Strecke rollte, war da dieses Gefühl der Unvermeidlichkeit.“

Daily Mail: „Verstappen ist der elfte Fahrer mit mindestens drei Titeln und erst der fünfte, dem ein Hattrick gelungen ist. Er rundet damit eine der beeindruckendsten Saisonen in der Geschichte der Formel 1 ab.“

The Sun: „Natürlich gewann Verstappen – sein 14. Sieg in 17 Rennen. Er holte sich sogar den Bonuspunkt für die schnellste Runde.“

Deutschland:

Süddeutsche Zeitung: „Fein geschliffen und nimmersatt“

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Das Erstaunlichste an Max Verstappen auf seinem Weg zum dritten Weltmeistertitel in Serie ist eine unfassbare Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau. Egal von welcher Position er auch losfährt, es kommt etwas Besseres dabei heraus.“

Spanien:

Marca: „Verstappen gewinnt das „Höllenrennen“ vor Piastri und Norris. Es war ein dramatisches Rennen wegen der Hitze und der Anstrengung, die die 40 Grad Außentemperatur den Fahrern aufzwangen.“

As: „Beeindruckender Max Verstappen! Er schreibt schon seit einiger Zeit Formel 1-Geschichte und stellt immer wieder Rekorde auf, angetrieben von einer Rakete namens Red Bull Racing, einem Team, das relativ neu ist, aber in die Fußstapfen der Großen tritt.“

Mundo Deportivo: „Verstappen, auf einem anderen Planeten. Es ist unvermeidlich, darüber nachzudenken, wie schön der Kampf um die Siege und den Titel wären, wenn Max den anderen nicht so überlegen wäre.“

Italien:

Gazzetta dello Sport: „Verstappen ist ein Roboter.“ (…) „Das Wunderkind ist zum Mann gereift, und man kann ihn nicht mehr bremsen.“

Tuttosport: „Kannibale Verstappen. Ferrari ist eine Fata Morgana.“

Niederlande:

NRC.nl: „Verstappen ist von einem seltsam hohen Niveau. Mit 26 Jahren steht er auf gleicher Höhe mit Ikonen wie Ayrton Senna, Jackie Stewart und Niki Lauda.“

Frankreich:

L’Équipe: „Verstappen machte seiner dritten Weltmeister-Krone (…) alle Ehre, indem er den Großen Preis von Katar meisterhaft dominierte.“

(APA)

Beitragsbild: Imago