Internationale Pressestimmen zum Rennen in Spielberg

George Russell hat überraschend den Großen Preis von Österreich gewonnen. Der 26-jährige Mercedes-Fahrer profitierte am Sonntag in Spielberg von einer zu riskanten Fahrweise des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

„The Sun“: „Trotz seines Sieges bleibt Russell Siebenter in der Gesamtwertung nach elf Rennen. Er wird hoffen, auf diesem Sieg aufbauen zu können bei seinem Heimrennen nächstes Wochenende, wenn die Formel 1 zum britischen Grand Prix nach Silverstone zieht.“

„Daily Mail“: „George Russell hat den Großen Preis von Österreich gewonnen – der dramatische Sieger nach einem Unfall, der Lando Norris und Max Verstappen aus dem Rennen warf, als sie sich ein ums andere Mal um den Sieg duellierten.“

„The Guardian“: „Lange Zeit engste Freunde, sahen Lando Norris und Max Verstappen ihre Beziehung ernsthaft auf die Probe gestellt, eine Bruder-Romanze, die schlecht ausging in der glühenden Hitze der steirischen Berge beim Großen Preis von Österreich, eine Erinnerung daran, dass, wenn das Visier heruntergeht, gewinnen am Ende alles ist und dies manchmal einen Preis hat.“

„The Telegraph“: „George Russell holte einen dramatischen Sieg beim Großen Preis von Österreich, nachdem Max Verstappen und Lando Norris bei nur noch sieben verbleibenden Runden zusammengestoßen waren, als sie sich um die Führung duellierten.“

Spanien:

„Marca“: „Gegen alle Prognosen hat George Russell sich den Sieg beim Großen Preis von Österreich geholt, sein zweiter in der Formel 1 nach dem von Brasilien 2022. Der Brite auf Mercedes hat vom Unfall zwischen Max Verstappen und Lando Norris profitiert, die sich dieses Mal ein wirklich episches Duell lieferten.“

„Mundo Deportivo“: „Die Weltmeisterschaft kommt in Österreich durcheinander: Norris und Verstappen stoßen zusammen und geben den Sieg an Russell und einen Podestplatz an Sainz!“

„As“: „Verstappen und Norris fallen aus der Rolle und werfen sich selber aus dem Rennen. Russell holt sich den Sieg und Sainz einen Podestplatz. “

Italien:

„Corriere dello Sport“: „Ein wahrhaft wütender Lando Norris ging auf Max Verstappen los wegen der Berührung zwischen beiden sieben Runden vor dem Ende des Großen Preises von Österreich. Ein unerwarteter Unfall, der den Rückzug des Briten erzwang und den holländischen Weltmeister auf den fünften Platz zurückwarf.“

„Gazzetta dello Sport“: „Der Engländer von Mercedes ist großartig, indem er die Chance ergreift, einen Grand Prix zu gewinnen, der von Verstappen und Norris dominiert wurde, die sich aber wenige Runden vor dem Ziel eliminierten.“

„Tuttosport“: „Der Holländer und der Brite werfen sich gegenseitig aus dem Rennen, und der Mercedes-Pilot dankt es mit dem zweiten Sieg seiner Karriere.“

Frankreich:

„L’Équipe“: „Max Verstappen und Lando Norris haben sich beim Großen Preis von Österreich gegenseitig übertrumpft mit ihrem Schwung und ihr Duell war episch. Aber sie haben die Grenzen des Zulässigen überschritten und wurden bestraft, umso besser für George Russell.“

Deutschland:

„FAZ“: „Verstappen und Norris crashen mit Ansagen: Max Verstappen und Lando Norris kämpfen beim Großen Preis mit überharten Bandagen um den Sieg. Kurz vor Schluss kollidieren der Weltmeister und der McLaren-Pilot: Die freie Bahn nutzt George Russell zum Sieg. Der Sieger schreit sein „Yabadabadoo“ mit einer Verve ins Helmmikrofon, als hätte er die Formel-1-Weltmeisterschaft und nicht nur den elften WM-Lauf des Jahres gewonnen.“

„SZ“: „Russell profitiert vom Crash des Weltmeisters: Nach einer Kollision zwischen Max Verstappen und Lando Norris hat Mercedes-Pilot George Russell den Grand Prix von Österreich gewonnen. Weltmeister Verstappen schleppte sich nach einem selbst verursachten Crash beim Red-Bull-Heimspiel in Spielberg aber noch als Fünfter ins Ziel.“

„Bild“: „Mercedes-Wunder nach Verstappen-Crash: Was für ein Drama in der Steiermark. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Brite! George Russell (26) gewinnt den Großen Preis von Österreich. Mercedes holt sich den ersten Sieg der Saison … und musste dabei nur zuschauen, wie sich Max Verstappen (26) und Lando Norris (24) gegenseitig das Rennen kaputt fahren.“

Schweiz:

„Blick“: „Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Russell gewinnt in Spielberg (Österreich) vor 100.000 Fans nach 2022 in Brasilien seinen zweiten Formel-1-GP. Das verdankt der Mercedes-Brite Max Verstappen und Lando Norris, die neben der Strecke eine Freundschaft verbindet.“

„Tages Anzeiger“; „Verstappen wehrt sich mit allen Mitteln – dann knallt es heftig. Der Niederländer sieht in Spielberg wie der klare Sieger aus. Doch dann wird er nervös, sein Team macht einen Fehler, und es kommt zur Kollision mit einem Gegner.“

