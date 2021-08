Internationale Spieltermine von Rapid, Sturm und LASK bekannt

Die Fußball-Bundesligisten Rapid Wien, Sturm Graz und LASK können ihre internationalen Reisen planen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Spielpläne für die Gruppenphase der Europa League und Conference League am Samstag veröffentlicht. Rapid startet am 16. September (um 18.45 Uhr live auf Sky – den UEFA Super Donnerstag könnt ihr mit dem Sky-X-Traumpass unkompliziert streamen) daheim gegen KRC Genk, für die Steirer steht am selben Tag (um 21.00 Uhr ebenfalls live auf Sky) ein Auswärtsspiel bei AS Monaco auf dem Programm. Der LASK tritt zur selben Zeit in Finnland bei HJK Helsinki an.

In der zweiten Runde am 30. September gastieren die Hütteldorfer in England bei Marko Arnautovics Ex-Club West Ham, ehe zum Ende der Hinrunde am 21. Oktober der kroatische Meister Dinamo Zagreb in die Hauptstadt kommt. Beschlossen wird die Gruppenphase mit dem Auswärtsspiel in Genk am 9. Dezember.

In der Steiermark kommt erstmals am 30. September internationales Flair auf, dann läuft PSV Eindhoven rund um ÖFB-Legionär Philipp Mwene in Graz-Liebenau auf. Mit dem Gastspiel von Real Sociedad San Sebastian wird der Heimspiel-Doppelpack am 21. Oktober komplettiert. Auch das letzte Gruppenspiel gegen Monaco wird auf heimischem Boden ausgetragen.

LASK spielt am 30. September gegen Maccabi Tel Aviv erstmals in der Ausweich-Heimspielstätte in Klagenfurt. In der dritten Runde wartet mit Alashkert FC eine weite Reise nach Armenien auf die Schwarz-Weißen, die die Gruppenphase ebenfalls mit einem Heimauftritt gegen Helsinki Anfang Dezember abrunden.

Spielplan von Rapid Wien in Gruppe H der Europa League:

16. September: SK Rapid Wien – KRC Genk (18.45 Uhr)

30. September: West Ham – SK Rapid Wien (21.00 Uhr)

21. Oktober: SK Rapid Wien – Dinamo Zagreb (18.45 Uhr)

4. November: Dinamo Zagreb – SK Rapid Wien (21.00 Uhr)

25. November: SK Rapid Wien – West Ham (18.45 Uhr)

9. Dezember: KRC Genk – SK Rapid Wien (21.00 Uhr)

Spielplan von Sturm Graz in Gruppe B der Europa League:

16. September: AS Monaco – Sturm Graz (21.00 Uhr)

30. September: Sturm Graz – PSV Eindhoven (18.45 Uhr)

21. Oktober: Sturm Graz – Real Sociedad San Sebastian (21.00 Uhr)

4. November: Real Sociedad San Sebastian – Sturm Graz (18.45 Uhr)

25. November: PSV Eindhoven – Sturm Graz (21.00 Uhr)

9. Dezember: Sturm Graz – AS Monaco (18.45 Uhr)

Spielplan von LASK in Gruppe A der Conference League:

16. September: HJK Helsinki – LASK (21.00 Uhr)

30. September: LASK – Maccabi Tel-Aviv (18.45 Uhr)

21. Oktober: Alashkert FC – LASK (18.45 Uhr)

4. November: LASK – Alashkert FC (18.45 Uhr)

25. November: Maccabi Tel-Aviv – LASK (21.00 Uhr)

9. Dezember: LASK – HJK Helsinki (18.45 Uhr)

(APA)

Bild: GEPA