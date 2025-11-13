Internationaler Einsatz: Österreichischer Schiedsrichter leitet WM-Quali-Spiel

FIFA-Schiedsrichter Julian Weinberger darf sich in der aktuellen Länderspielpause über einen besonderen Auftrag freuen.

Der Wiener leitet am Freitag das Duell zwischen Finnland und Malta im Rahmen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026.

Neben Weinberger sind in den kommenden Tagen auch weitere österreichische Referees im internationalen Einsatz: Walter Altmann und Christian-Petru Ciochirca werden kommende Woche Begegnungen in der U21-Europameisterschaftsqualifikation leiten.

