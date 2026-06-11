Elias Havel wird den TSV Hartberg im Sommer verlassen. Zuletzt wurde über lukrative Angebote aus Deutschland berichtet, nun weiß Sky von weiterem Interesse aus dem Ausland.

Demnach haben sich neben Klubs aus der Deutschen Bundesliga auch Vereine aus Italien (Genua), Frankreich und Belgien nach dem österreichischen Stürmer erkundigt.

Eine Entscheidung über seine Zukunft hat Havel bislang noch nicht getroffen. Einer der interessierten Vereine ist nach Sky-Informationen die AS Monaco. Ein offizielles Angebot der Franzosen liegt Hartberg derzeit allerdings noch nicht vor.

Der 23-Jährige überzeugte in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 13 Toren und vier Assists.

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(Red.) / Bild: Imago