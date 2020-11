Investorensuche: Kraetschmer will “nicht Schnellsten, sondern Besten finden”

via

via Sky Sport Austria

Die Investorensuche beim FK Austria Wien ist trotz der Coronavirus-Pandemie weiter im Gange. Bei “Talk und Tore” spricht Vereinsmanager Markus Kraetschmer über derzeitige Entwicklungen bei den Verhandlungen.

“Es geht nicht darum den Schnellsten, sondern den Besten für die Entwicklung der Austria zu finden”, erklärt Krateschmer im Rahmen der neuen Ausgabe der Talk-Sendung: “Der Zeitdruck ist ein großer, aber wir haben noch bis zum 30.6. siebeneinhalb Monate Zeit.”

Laut dem Vorstandsmitglied gibt es “mehrere Kandidaten aus dem In- und Ausland”, mit denen man derzeit in Kontakt stehe. Eine Einigung könne demnach “in einigen Wochen passieren, das kann aber auch bis in den Juni 2021 dauern.”