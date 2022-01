via

via Sky Sport Austria

Die Olympischen Winterspiele in Peking gehen wie vorgesehen vom 4. bis 20. Februar über die Bühne. Dies bekräftigte das IOC am Mittwoch in einer Videokonferenz gegenüber den Nationalen Olympischen Komitees, wie Swiss Olympic mitteilte.

Die Eröffnungsfeier findet somit wie geplant in 30 Tagen statt, eine Verschiebung steht demnach nicht zur Diskussion. Die nationalen Verbände können sich damit nun auf die Qualifikationsprozedere für ihre Athleten konzentrieren.

(APA) / Bild: Imago