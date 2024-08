IOC-Präsident Bach klärt Zukunft: Keine weitere Amtszeit

Thomas Bach hört als neunter Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) turnusgemäß im kommenden Jahr auf.

Zum Abschluss der 142. IOC-Session am Samstag in Paris beendete der 70-Jährige damit die anhaltenden Spekulationen, er könne durch eine Änderung der Olympischen Charta eine dritte Amtszeit antreten. Bach ist seit 2013 IOC-Präsident.

„Nach eingehender Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht um eine Verlängerung meines Mandats bitten sollte“, um „die Glaubwürdigkeit“ des IOC zu wahren, sagte Bach am Samstag.

„Neue Zeiten rufen nach neuen Anführern“, erklärte der Fecht-Olympiasieger von 1976 weiter: „Ich glaube nach zwölf Jahren fest daran, dass unserer Organisation mit einem Wechsel in der Führung am meisten gedient ist.“ Sein Mantra „Change or be changed“ gelte „nicht nur für die umfassenden und weitreichenden Reformen, die wir gemeinsam durchgeführt haben, sondern auch für mich“.

Bei der IOC-Abschluss-Pressekonferenz der Sommerspiele am Freitag hatte Bach noch mit Fragen zu seiner Zukunft gespielt und auf die Session am Samstag verwiesen. „Sie können die Session verfolgen und sich dann darüber eine Meinung bilden, ob es Neuigkeiten gibt“, sagte er süffisant und verwies darauf, dass die IOC-Ethikkommission ihm im Frühjahr „untersagt hat, hier Stellungnahmen abzugeben.“ Dies sei nun aufgehoben worden, erklärte Bach am Samstag und setzte zu seinem rund zehnminütigen emotionalen Monolog an.

(SID) / Bild: Imago