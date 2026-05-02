Ipswich zurück in der Premier League – Wrexham verpasst Playoffs

George Hirst (3.) und Jaden Philogene (9.) ließen die Party an der Portman Road schon früh beginnen, Kasey McAteer (85.) beseitigte die letzten Restzweifel. Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme, die Fans feierten mit den Spielern gemeinsam den Aufstieg auf dem Platz. In der Ferne jubelte auch Edelfan Ed Sheeran. Bereits vor zwei Wochen war Coventry mit Teammanager Frank Lampard in die Premier League zurückgekehrt.

Den möglichen vierten Aufstieg nacheinander verpasste der AFC Wrexham um die Schauspieler und Miteigentümer Ryan Reynolds und Rob McElhenney dramatisch. Die Waliser kamen nur zu einem 2:2 (2:2) gegen den FC Middlesbrough und rutschten damit noch aus den Top sechs, die für die Teilnahme an den Playoffs berechtigen, in denen der dritte und letzte Aufsteiger ermittelt wird. Wrexham war dank der Unterstützung aus Hollywood in drei Jahren aus der fünften in die zweite Liga marschiert.

Platz sechs sicherte sich Hull City, das Wrexham nach einem 2:1 (1:1) gegen Norwich City noch überholte. Im Halbfinale der Playoffs trifft Hull auf den drittplatzierten FC Millwall, der FC Southampton um den deutschen Teammanager Tonda Eckert als Vierter auf den Fünften Middlesbrough. Die Halbfinal-Hinspiele beginnen am kommenden Freitag, das Finale um den Aufstieg steigt am 23. Mai im Londoner Wembley Stadion.

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