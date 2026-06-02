Iraola sagt Liverpool zu

Nach der überraschenden Entlassung von Titelcoach Arne Slot laufen konkrete Gespräche mit Andoni Iraola. Der ehemalige Bournemouth-Trainer gilt als Top-Kandidat – und könnte schon bald an die Seitenlinie in Anfield zurückkehren.

Beim FC Liverpool nimmt die Trainersuche Fahrt auf. Nach der Entlassung von Arne Slot, nur ein Jahr nach dem Gewinn der Premier League, beschäftigen sich die Reds intensiv mit Andoni Iraola als möglichem Nachfolger – und haben inzwischen erste Gespräche mit dem Spanier aufgenommen.

Iraola gilt vereinsintern als Wunschlösung. Eine zentrale Rolle spielt dabei Sportdirektor Richard Hughes, der den 42-Jährigen bereits 2023 nach Bournemouth holte und ihn bestens kennt. Diese Verbindung könnte nun den entscheidenden Ausschlag geben.

Iraola kristallisierte sich als Favorit heraus

Bereits kurz nach Slots Aus hatte sich Iraola als Favorit herauskristallisiert, nun sind die Verhandlungen offiziell angelaufen. Liverpool verfolgt dabei eine klare Strategie: Der neue Coach soll perfekt zum bevorzugten Spielstil des Klubs passen. Trotz des Zeitdrucks will die Klubführung jedoch nichts überstürzen und setzt auf einen strukturierten Auswahlprozess.

Personalentscheidungen rund um den Trainerstab stehen noch nicht im Fokus. Diese sollen erst getroffen werden, wenn die Gespräche mit Iraola weiter fortgeschritten sind.

Iraola führt Bournemouth nach Europa

Der Spanier kann mit starken Argumenten überzeugen: In der abgelaufenen Premier-League-Saison führte er Bournemouth zu einer bemerkenswerten Serie von 18 Spielen ohne Niederlage in der zweiten Saisonhälfte. Die „Cherries“ sicherten sich dadurch Platz sechs und qualifizierten sich für die Europa League. Besonders beachtlich: Bournemouth lag am Ende nur drei Punkte hinter Liverpool.

Mit seiner intensiven Spielweise und klaren taktischen Handschrift gilt Iraola als idealer Kandidat für die Neuausrichtung beim englischen Topklub. Ob er tatsächlich die Nachfolge von Slot antritt, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

(Red.)

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