Irre Aufholjagd! Feyenoord holt Remis bei ManCity

Manchester City muss sich mit einem 3:3-Unentschieden gegen Feyenoord Rotterdam begnügen. ÖFB-Spieler Gernot Trauner steht bei den Niederländern über 90 Minuten auf dem Platz.

Der kriselnde englische Meister ist von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, tut sich aber zunächst schwer, klare Torchancen herauszuspielen. So ist es ein Elfmeterfoul von Feyenoord-Kapitän Quinton Timber, das die Engländer ins Spiel bringt. Erling Haaland trifft souverän vom Punkt (44.) und bringt die Führung. In Halbzeit zwei sorgen dann zunächst Gündogan (50.) und erneut Erling Haaland (54.) für klare Verhältnisse, ehe Anis Hadj Moussa (75.), Santiago Gimenez (82.) und Dávid Hancko (89.) noch für eine Punkt der Niederländer sorgen.

Alle Tore:

1:0 Erling Haaland (44./E.)

2:0 Ilkay Gündogan (50.)

3:0 Erling Haaland (54.)

3:1 Anis Hadj Moussa (75.)

3:2 Santiago Giménez (82.)

3:3 Dávid Hancko (89.)

