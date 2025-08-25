Irre Wende bleibt aus: Medvedev nach kuriosem Zwischenfall raus

Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medvedev ist bei den US Open nach einem kuriosen und hitzigen Zwischenfall bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Russe, Turniersieger von 2021, unterlag wie in Wimbledon vor wenigen Wochen dem Franzosen Benjamin Bonzi mit 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 und kassierte erneut eine herbe Grand-Slam-Enttäuschung.

Die US Open täglich live & exklusiv auf Sky – streame mit Sky X!

Der 29-Jährige war bereits in Melbourne (2. Runde), Paris (1. Runde) und Wimbledon (1. Runde) früh gescheitert. In New York legte er dabei einen besonders geräuschvollen Abgang hin.

Denn beim ersten Matchball von Bonzi im dritten Satz wurde es kurios: Nach einem Aufschlag ins Netz lief ein Fotograf auf den Platz, Schiedsrichter Greg Allensworth sprach Bonzi daraufhin erneut einen ersten Aufschlag zu. Medvedev verlor die Fassung, stachelte das buhende Publikum an und diskutiert lautstark mit Allensworth. Dabei fragte er den Schiedsrichter unter anderem, ob dieser „ein Mann“ sei.

Eklat beim Matchball! Fotograf läuft auf den Platz – Medvedev rastet aus

Das Publikum buhte minutenlang und feierte Medvedev für seine Mätzchen, sodass Bonzi nicht servieren konnte. Der Franzose verlor bei Wiederaufnahme des Matches die Nerven, kassierte das Break und später den Satz – die Fans bejubelten Medvedev lautstark, dieser bedankte sich und formte mit den Händen ein Herz für die Zuschauer. Der Wille von Bonzi war zunächst gebrochen, der Franzose kämpfte sich aber zurück – und nutzte seinen zweiten Matchball zum Sieg. Medvedev zerschmetterte daraufhin seinen Schläger. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Bonzi.

Medvedev zerhackt Schläger nach Niederlage

(SID) / Foto: IMAGO