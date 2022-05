Irre Zahlen! Verwirrung um mögliche Verlängerung von Mbappe bei PSG

via

via Sky Sport Austria

Kylian Mbappe steht angeblich unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain. Das berichtet die seriöse französische Tageszeitung Le Parisien. Doch Mbappes Mama dementiert wenig später gegenüber Transfer Experte Fabrizio Romano.

Der Reihe nach: Donnerstagabend meldete der französische Journalist Hadrien Grenier via Twitter, der für La Parisien arbeitet, dass der Superstar und sein Umfeld mit dem französischen Meister eine grundsätzliche Einigung für eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr erzielt hat. Mbappes Kontrakt läuft im Sommer aus. Der 23-jährige Offensivstar wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

🚨 L’offre du PSG acceptée par l’entourage de Kylian Mbappé 🇫🇷 : – contrat de 2 ans + 1 an en option

– salaire de 50 M€/an net

– prime de fidélité de 100 M€ net Selon une source très proche du dossier, il va attaquer sa sixième saison à Paris ! (Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 5, 2022

Für seine Unterschrift sollte Mbappe mit einem fürstlichen Jahresgehalt von 50 Millionen Euro netto pro Saison entschädigt werden. Zudem soll er eine Treueprämie in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten.

Mbappe-Mutter widerspricht Gerüchten

Romano meldete wenig später, aber dass laut Quellen aus dem Umfeld Mbappes noch keine Entscheidung gefallen sei. Kurz danach zitiert Romano Fayza Lamari, die Mutter von Mbappe: „Es gibt KEINE grundsätzliche Einigung mit Paris Saint-Germain oder einem anderen Verein. Die Gespräche über die Zukunft von Kylian gehen in aller Ruhe weiter, damit er die beste Entscheidung treffen kann, die alle Parteien respektieren.“

Wie es mit Mbappe über den Sommer hinaus weitergeht, ist also weiterhin offen.