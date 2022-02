Irving führt Nets zum Sieg bei Bucks

Impfskeptiker Kyrie Irving hat die Brooklyn Nets in der Basketball-Profiliga NBA mit seiner besten Saisonleistung zum Sieg geführt. Irving kam beim 126:123 bei Titelverteidiger Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo auf 38 Punkte.

Die ersten 35 Saisonspiele hatte Irving verpasst, da er eine Impfung gegen das Coronavirus verweigert. Irving darf aufgrund der New Yorker Impfvorschriften unter anderem keine Heimspiele in Brooklyn bestreiten. „Es sind die Jungs, die wir in der Umkleidekabine haben. Ehrlich gesagt, halten sie mich in Form“, sagte Irving nach der Partie in Milwaukee: „Sie treiben mich an, halten mich motiviert.“

Ebenfalls einen überragenden Abend erwischte Ja Morant von den Memphis Grizzlies. Der 22-Jährige steuerte 46 Punkte zum 116:110-Sieg gegen die Chicago Bulls bei. Bereits zum fünften Mal in dieser Spielzeit erzielte Morant 40 oder mehr Punkte.

(APA) / Bild: Imago