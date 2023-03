Isak-Doppelpack: Newcastle erobert Sieg in Nachspielzeit

Zweimal Isak – zweimal in der Nachspielzeit: Newcastle United besiegt Aufsteiger Nottingham Forest mit 2:1 trotz eines Gegentreffers in der ersten Spielhälfte.

Emmanuel Dennis brachte Forest nach 26 Minuten in Führung, doch NUFC-Profi schlug in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte erstmals zu (45+2.). Nachdem in der zweiten Hälfte der vermeintliche Führungstreffer durch Elliot Anderson aberkannt wurde, avancierte Isak erneut in der zusätzlichen Spielzeit zum Helden: Per Elfmeter fixierte der Ex-BVB-Stürmer das 2:1 in der 90+3. Minute.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.