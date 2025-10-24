Islanders besiegen Kaspers Detroit Red Wings in NHL

Die Detroit Red Wings des Kärntners Marco Kasper haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine Niederlage gegen die aufstrebenden New York Islanders erlitten.

Die New Yorker erzielten am Donnerstagabend in Elmont, New York, einen 7:2-Kantersieg und feierten ihren höchsten Sieg seit der Saison 2023/24. Die Islanders konnten nach einer Niederlagenserie von drei Spielen zu Beginn der Saison nun vier Siege in Folge verbuchen.

(APA)/Beitragsbild: Imago