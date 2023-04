Islanders schnappen sich letztes Play-off-Ticket

Die New York Islanders haben das Play-off-Teilnehmerfeld in der NHL komplettiert. Am Mittwoch (Ortszeit) gewannen die Islanders zuhause mit 4:2 gegen die Montreal Canadiens und sicherten sich damit einen der beiden Wildcard-Plätze in der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Die Pittsburgh Penguins werden es damit nicht in die Endrunde schaffen.

New Yorks bester Torschütze der Saison Brock Nelson traf zweimal, der Angreifer besorgte den Führungstreffer und traf im zweiten Drittel zum 3:1. In der vergangenen Saison hatten die Islanders die Play-offs verpasst und sich von ihrem damaligen Cheftrainer Barry Trotz getrennt.

Die Dallas Stars haben nach einem 5:2-Auswärtserfolg bei den St. Louis Blues weiterhin die Chance, sich den ersten Platz der Central Division zu sichern. Die Stars zogen mit nunmehr 106 Punkten an Colorado Avalanche vorbei, die 105 Zähler auf dem Konto, aber noch ein Spiel mehr zu absolvieren haben. Im dritten Mittwoch-Spiel setzten sich die Calgary Flames gegen die San Jose Sharks mit 3:1 durch.

