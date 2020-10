Islands Teamchef muss wegen Corona-Fall in Quarantäne

via

Der gesamte Mitarbeiterstab der isländischen Fußball-Nationalmannschaft muss in Quarantäne, darunter auch Nationaltrainer Erik Hamren. Grund dafür ist ein Corona-Fall bei einem Mitarbeiter im Hauptsitz des isländischen Fußballverbandes in Reykjavik, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Die Spieler sind davon nicht betroffen.

Island spielt in der Nations League am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Belgien. Es gebe derzeit keine Anzeichen, dass das Spiel nicht stattfinden könne, schrieb der Verband dazu.

