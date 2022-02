Ismael bei West Bromwich Albion gefeuert

Der frühere LASK-Coach Valerien Ismael ist seinen Trainerjob beim englischen Fußball-Zweitligisten West Bromwich Albion los. Das gab der Aufstiegsaspirant aus dem Großraum Birmingham am Mittwoch bekannt. Ismael war erst im Sommer vom Ligarivalen Barnsley zu West Brom gewechselt. Davor hatte der mittlerweile 46-jährige Franzose in der Saison 2019/20 den LASK betreut.

West Bromwich Albion Football Club can confirm Valérien Ismaël has today left his position as head coach.

