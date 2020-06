Ismael über Hoffenheim-Leihspieler Klauss: “Wir versuchen, was möglich ist”

via

via Sky Sport Austria

Die Leihe von LASK-Stürmer Joao Klauss neigt sich dem Ende der Laufzeit zu. Der Brasilianer, der einen Vertrag bei der TSG Hoffenheim besitzt, spielt seit Jänner 2019 für die Oberösterreicher. Trainer Valerien Ismael würde seinen Angreifer gerne behalten: “Wir versuchen, was möglich ist, was in unserer Macht liegt. Alles andere ist natürlich von den Plänen von Hoffenheim abhängig.”

Der 23-Jährige erzielte in 57 Pflichtspielen 23 Tore für den LASK.

So gut wie fix ist der Transfer des ukrainischen U21-Teamkapitäns Yevgen Cheberko im Sommer von Zorya Lugansk. Laut Ismael sei nur mehr der Medizincheck ausständig. “Er ist ein Spieler, den wir seit Monaten verfolgen. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, ihn zu überzeugen. Er bringt sehr viel Potential mit.”