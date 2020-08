Ismael über LASK-Aus: “Für mich noch immer sehr unverständlich”

Valerien Ismael meldet sich einen Monat nach seinem Aus beim LASK via Twitter zu Wort. Die Trennung beschreibt der 44-jährige Franzose als “sehr überraschend” und für ihn “noch immer sehr unverständlich”:

“Liebe LASKler Mein Kapitel in Linz beim LASK ist nun beendet. Die Trennung kam nicht nur für euch sondern auch für mich sehr überraschend und ist bis heute gefühlt für mich noch immer sehr unverständlich. Dennoch möchte ich die tollen Erlebnisse die wir vor der Corona-Pause zusammen erlebt haben in guter Erinnerung behalten! Wir hatten bis dahin die beste Saison aller Zeiten gespielt mit einigen Klub-Rekorden und haben international in der Europa League gerockt und die Schwarz-Weißen Klubfarben mit Stolz hoch getragen! An dieser Stelle möchte ich mich nun bei der Mannschaft & allen Mitarbeitern von ganzem Herzen für die tolle Zeit bedanken! Aber auch ein großer Dank an alle LASK-Fans für eure eindrucksvolle Unterstützung. Ich wünsche euch für die Zukunft viel Glück & Erfolg! Macht’s gut!”