Ist der LASK keine Einheit? Das sagt Routinier Berisha

Dem aktuellen LASK-Team wird in der jüngeren Vergangenheit immer wieder nachgesagt, dass es keine geschlossene Einheit sei und sich Gruppen innerhalb der Mannschaft bilden.

In der neuesten Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ spricht LASK-Mittelfeldspieler Valon Berisha über die aktuelle Situation bei den Linzern und die Dynamiken innerhalb der Mannschaft von Markus Schopp.

Auf die Frage von Sky-Experten Alfred Tatar, ob die jüngeren Spieler überhaupt auf die arrivierteren Akteure im Team hören, antwortet Berisha mit einem klaren „Natürlich!“. Weiter führt der 31-Jährige aus: „Es hat sich im Vergleich zu früher viel geändert. Die Jungen fühlen sich wohler und haben mehr zu sagen.“

Egoismus heißt der Mittelfeldmann dennoch nicht gut und betont die Relevanz eines Teamgefüges: „Ich sehe das so: Egal wo ich war, ich wollte immer, dass die Mannschaft etwas erreicht, weil mit Erfolg schaust du selbst auch gut aus.“ Berisha spielt damit auf die heutzutage kürzere Verweildauer von Spielern bei einem Klub und die rasanten Aufstiege von jungen Spielern an: „Heutzutage wollen sie (Anm.: junge Spieler) so schnell weg wie möglich, siehe Salzburg: Ein Jahr und dann Ciao.“

„Noch mehr zusammenrücken“

„Ich rede viel mit denen (Anm.: junge Spieler). Wenn mir im Training jemand etwas sagt, sage ich gleich etwas zurück. Weil wenn ich jemanden kritisiere, will ich ja, dass er besser spielt, weil ich denke, dass er Anlagen hat, besser zu spielen“, so Berisha über seine offene Kommunikation mit seinen Kollegen.

In der Bundesliga verlor der LASK zuletzt in der Heimat mit 1:3 gegen die Wiener Austria. Verbesserungsmöglichkeiten sieht Berisha besonders auch auf der menschlichen Ebene: „Wir müssen noch mehr zusammenrücken und dafür müssen auch wir älteren Spieler was machen, damit sich die Jungen wohler fühlen!“

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #244 mit Valon Berisha

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA