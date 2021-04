Ist der LASK-Traum vom Meistertitel ausgeträumt?

Beim Meistergruppen-Auftakt trifft der LASK auf den heimlichen Angstgegner die WSG Tirol (ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel live mit dem SkyX-Traumpass). Um die Chance auf den Titel noch zu wahren, dürfen sich die Linzer keinen Fehlstart erlauben. Doch so richtig will der LASK in dieser Saison nicht in die Spur finden.



Aus den ersten 22 Spielen holte die Thalhammer-Elf zwölf Punkte weniger als in der Vorsaison, musste in der Rückrunde des Grunddurchgangs vier Niederlagen hinnehmen. Besonders gegen den direkten Konkurrenten Salzburg war zuletzt wenig zu holen. Der Rückstand von fünf Punkten auf den Tabellenführer wird “nicht so leicht zum Aufholen sein”, weiß auch Gernot Trauner.