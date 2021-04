“Ist jetzt wirklich top”: Schick zufrieden mit LASK-Kabine

Noch vor ein paar Monaten sorgte ein Instagram-Posting von Thorsten Schick für große Aufregung. Der Rapid-Spieler bedankte sich damals – sarkastischerweise – auf seinem Social-Media-Kanal mit einem Foto von einer schimmelnden Wand aus der Gästekabine für die Zustände in den Paschinger Katakomben.



Die Kritik dürften sich die Verantwortlichen beim LASK zu Herzen genommen haben. Thorsten Schick äußert sich nach der Partie gegen die Linzer (Spielbericht + VIDEO-Highlights) über die neuen Zustände in der Umkleide. “Großes Kompliment an die Verantwortlichen was sie da geleistet haben in den letzten Wochen. Die Kabine ist jetzt wirklich top muss ich sagen”, freut sich Schick.